Incredibile Shakhtar Donetsk: eliminato dalla coppa da una squadra di seconda divisione

Seconda sconfitta consecutiva per lo Shakhtar Donetsk, che dopo il ko con lo Zorya in campionato cade nei tempi supplementari contro l’Ahrobiznes Volochysk, squadra di seconda divisione. I prossimi avversari della Roma, che chiudono in dieci per l’espulsione di Khocholava, vengono incredibilmente eliminati ai quarti di finale della Coppa d’Ucraina, battuti per 1-0 dal gol al 96′ di Semenets. Da segnalare pure il calcio di rigore sbagliato da Alan Patrick al 53′. Sabato lo Shakhtar affronterà l’Olimpik Donetsk, poi l’11 ospiterà i giallorossi di Fonseca.