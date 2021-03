Ilary e l’addio di Totti al calcio: “Non voleva accettarlo, abbiamo vissuto un anno e mezzo complesso”

L’addio al calcio di Francesco Totti è ancora un tema caldo, nonostante siano passati quasi quattro anni. L’ex capitano della Roma non avrebbe mai voluto smettere nel 2017, come ha raccontato più volte. E lo conferma anche la moglie Ilary, intervistata da Grazia. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Sul cognome

Ho sempre tenuto il mio, mi piace. Ilary Totti suona male, ma in realtà il mio cognome non lo usa mai nessuno. Se parlano di noi sui giornali mica scrivono Totti e Blasi, sempre Totti e Ilary.

Sul Covid e la scomparsa di Enzo Totti

Non siamo gli unici ad aver avuto un lutto in famiglia in questa pandemia. Non si è mai pronti alla morte di un genitore, eppure è un fatto naturale, che dobbiamo imparare ad accettare. La modalità di questa malattia rende tutto doppiamente doloroso. È un buco nero, non puoi dare un saluto o una carezza. Solo chi ci è passato può capire. Francesco sa che avere avuto accanto suo padre per una lunga vita è stata una benedizione.

Sull’addio alla Roma di Totti

È sereno e incuriosito dalla nuova avventura con la società di scouting. Non è stato facile per lui, rinunciare all’odore del campo e a quell’adrenalina pazzesca è stato durissimo. Però è un passaggio naturale che va affrontato. C’è chi ci arriva stanco, non ha più voglia e per queste persone è più facile. Non è stato il caso di Francesco, che all’inizio non accettava l’idea di smettere. Abbiamo avuto un anno e mezzo di transizione complesso. Ora ha azzerato tutto ed è ripartito alla grande.