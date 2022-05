Il Trabzonspor di Gervinho e Bruno Peres è campione di Turchia dopo 38 anni

I due ex Roma riescono ad alzare l'ambito trofeo: decisivo il pareggio di ieri per 2-2 contro l’Antalyaspor

Il Trabzonspor vince il campionato turco ed alza il trofeo al cielo dopo ben 38 anni. In città sono già scoppiati i festeggiamenti dopo il pareggio di ieri per 2-2 contro l'Antalyaspor che ha matematicamente consegnato il titolo al club rossoblu. Con la squadra hanno celebrato la vittoria anche i due ex Roma Gervinho (indisponibile da tempo per rottura del legamento crociato) e Bruno Peres (anche quest'ultimo indisponibile per lacerazione del tendine d'achille). I due ex giallorossi non sono gli unici che provengono dalla Serie A: nel Trabzonspor ci sono anche l'ex Parma Cornelius (ieri a segno), l'ex Napoli Marek Hamsik e l'ex Fiorentina Vitor Hugo.