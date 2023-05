Il Siviglia svuota l’infermeria: Jordan, Marcao e Nianzou recuperati per la Roma

Manca ormai pochissimo alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Quattro giorni prima della sfida decisiva, la squadra andalusa scenderà in campo contro il Real Madrid di Ancelotti in campionato e Mendilibar può tornare a sorridere. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, nell''allenamento di rifinitura il tecnico basco ha riabbracciato Nianzou, Marcao e Joan Jordan. Il centrale francese si è ripreso dall'infortunio al tendine del ginocchio mentre il compagno di reparto ha smaltito il problema al bicipite femorale. Jordan invece già da qualche giorno era tornato ad allenarsi anche se con sedute personalizzate dopo un problema al tendine d'Achille. Tre recuperi fondamentali per Mendilibar che potrà fare affidamento su di loro in vista di questo incandescente finale di stagione.