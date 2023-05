Il Siviglia in viaggio verso Budapest: “Ci aspetta una nuova finale”

Gli andalusi sono già partiti per raggiungere la capitale ungherese. Sull'aereo un dettaglio inequivocabile: "Nessuno la vuole come noi"

Manca sempre meno alla finalissima della Puskas Arena tra Roma e Siviglia. I giallorossi partiranno dall'aeroporto di Fiumicino nel primo pomeriggio (dopo l'allenamento di rifinitura), mentre gli andalusi sono già in viaggio per raggiungere la capitale ungherese:"Facciamo rotta per Budapest. Ci aspetta una nuova finale". Questo il messaggio del club spagnolo affidato ai propri canali social. Sull'aereo che sta trasportando la squadra, anche un dettaglio particolare. Sul poggia testa dello schienale infatti è presente una scritta eloquente: "Nessuno la vuole come noi".