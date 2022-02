Il Senegal vince la Coppa d’Africa, i complimenti di Abraham a Mendy

L'attaccante della Roma si è congratulato con il suo ex compagno al Chelsea

Il Senegal vince la Coppa d'Africa, battendo in finale l'Egitto ai rigori. Dopo lo 0-0 al 120', la squadra di Aliou Cissé ha avuto la meglio dagli 11 metri superando la squadra di Mohamed Salah per 4-2. A segnare il tiro decisivo Sadio Mané, che aveva sbagliato anche un rigore nel primo tempo ma alla fine ha la meglio sul numero 10 egiziano nello scontro tra titani del Liverpool. Grande protagonista con un rigore parato anche Edouard Mendy, portiere del Senegal e del Chelsea, ex compagno di Tammy Abraham. E il giocatore della Roma ha scritto all'amico su Instagram: "Complimenti fratellone".