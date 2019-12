Inter-Roma, il retroscena di mercato: Monchi ha detto “no” a Lautaro Martinez

Uno dei pericoli più grandi per la difesa della Roma contro l’Inter si chiama Lautaro Martinez. L’attaccante argentino arriva da una doppietta contro la Spal e sta facendo benissimo in coppia con Lukaku. Come riporta Teleradiostereo, due anni fa un intermediario di mercato l’aveva proposto all’ex d.s. della Roma Monchi. Lautaro arrivava da una grande stagione al Racing Club ed era stato presentato al tavolo del dirigente. Si sarebbe potuto acquistare per circa 14 milioni di euro, ma Monchi rifiutò. Poi Lautaro Martinez è finito all’Inter su consiglio di Milito a Javier Zanetti, con Ausilio volato in Argentina per chiudere l’operazione.