Il fratello di Wijnaldum su Instagram: “Tornerai più forte di prima”

Il fratello di Wijnaldum, Gilly, ha pubblicato una Instagram story sul proprio profilo ufficiale in cui ha voluto dare un "in bocca al lupo" a Georginio, dopo il grave infortunio alla tibia destra nell'allenamento di ieri. Questa la sue parole: "Sei forte fratello. Tornerai più forte di prima. Ti voglio bene". Intanto verrà applicato un gesso sulla gamba destra del centrocampista olandese per immobilizzare la frattura e nei prossimi giorni è atteso a Roma il dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz per un consulto medico e valutare meglio la situazione del giocatore.