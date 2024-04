Il figlio di Sabatini: “Mai stato d’accordo con Mourinho. De Rossi da confermare”

Santiago ha commentato il futuro di De Rossi: "Mio padre gli farebbe un contratto di 4 anni, io di cinque"

Redazione 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 14:46)

Santiago Sabatini, figlio di Walter Sabatini e creatore del podcast a tema calcistico Il Caffettino, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà della Domenica e ha parlato del derby tra Roma e Lazio, di Mourinho e di Daniele De Rossi:

Sul derby

Io non sono mai stato d accordo con Mourinho quando diceva che la Roma era lui, la Roma ha sempre avuto una storia a prescindere da questa società e da Mourinho De Rossi è un predestinato e io fossi la Società lo confermerei non solo per quello che ha fatto fino ad ora ma per quello che potrà fare. Daniele è l' allenatore ideale per un progetto giovani. Mio padre ha detto che gli farebbe un contratto per 4 anni, io anche 5.

Quali sono i giocatori da cui ricominceresti?

Lukaku per una questione economica ci penserei bene al riscatto 43 milioni sono troppi e fa prestazioni altalenanti la Roma dovrebbe ricominciare da qualcosa di nuovo. Abraham non mi fa impazzire ma ha tigna e la passione e potremmo ricominciare da lui. Poi butterei un occhio sui giovani e sulle plusvalenze di cui ha bisogno visto che non entra in coppa da un po’. Daniele può fare come stanno facendo i migliori in Europa.

Derby vinto e archiviato da qui alla fine?

La Roma deve vincere le partite più facili poi deve vincere con la Juve e il Bologna che sono scontri diretti. I punti che la Roma ha perso a Lecce sono due punti pesantissimi lo ha detto De Rossi a fine partita. L’obiettivo primario deve essere entrare in campo con il coltello tra i denti.

