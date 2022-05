Il Feyenoord rientra a Rotterdam: terminato il ritiro in Portogallo

I biancorossi sono tornati in patria dopo la piccola trasferta di Lagos. Ora gli ultimi allenamenti poi il volo verso Tirana

Come riportato dal profilo ufficiale Twitter del club olandese, il Feyenoord è rientrato a Rotterdam dopo il ritiro in Portogallo a Lagos. Ora i biancorossi svolgeranno gli ultimi allenamenti in patria per preparare gli ultimi dettagli della finale di Conference League contro la Roma del 25 maggio e poi partiranno per Tirana.