Il documentario su Totti in anteprima alla Festa di Roma

Non solo la serie tv, le cui riprese inizieranno a breve. Della vita dell’ex capitano giallorosso parlerà anche “Mi chiamo Francesco Totti“, il documentario del regista Alex Infascelli tratto dall’autobiografia del numero dieci, scritta assieme a Paolo Condò e pubblicata nel 2018. L’opera, così come annunciato dal direttore artistico Antonio Mondo, verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Nel documentario, descritto come un racconto intimo di Totti come sportivo e uomo, sarà ripercorsa la vita dell’ex calciatore.