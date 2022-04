Il Bodo si allena all’Olimpico: Moe spinge sull’acceleratore, Pellegrino non forza

I due giocatori di Knutsen sono alle prese con qualche problema fisico e oggi hanno cominciato l'allenamento in gruppo

Dopo la conferenza stampa di Hoibraten e Saltnes, il Bodo/Glimt è sceso sul terreno di gioco dell'Olimpico per l'allenamento di rifinitura. Lunedì e martedì i norvegesi hanno lavorato a Formello, oggi sul campo che domani sera vedrà la sfida sentitissima con la Roma. Diverse situazioni da monitorare per Knutsen, squalificato: due pilastri come Moe e Pellegrino hanno lasciato il campo malconci contro il Sandefjord. Ed entrambi erano presenti in campo, con il difensore che si è allenato col pallone e anche ha provato a spingere anche atleticamente dando discrete risposte. Per l'esterno, invece, lavoro meno intenso, concentrandosi - come riporta 'Aftenposten' - sulla parte dolorante dell'inguine insieme ai fisioterapisti. Fuori Sorli che si è allenato a parte ma non è in lista Uefa dopo l'infortunio al crociato.