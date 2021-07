Ibanez: “Una settimana intensa di lavoro, sempre alla ricerca di miglioramenti”

Il difensore brasiliano ha postato una foto su Instagram dopo il terzo giorno di allenamenti sotto la guida di José Mourinho

Roger Ibanez ha postato sul proprio profilo delle foto che lo ritrae durante gli allenamenti. Il post è stato accompagnato da questa didascalia: "Una settimana intensa di lavoro, sempre alla ricerca di miglioramenti". Il difensore brasiliano è apparso fra i più in forma in questi primi giorni di ritiro a Trigoria sotto la guida di José Mourinho. Oggi ancora doppia seduta per i giallorossi. Allenamento incentrato su un lavoro con una seduta di forza, riattivazione tecnica e analisi video con esercitazione annessa.