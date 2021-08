Ibanez: “Non avevo mai giocato davanti ai tifosi, non lo dimenticherò mai” – FOTO

Le parole del difensore: "È stata una serata incredibile"

Roger Ibanez da quando è alla Roma ha ricevuto il calore del pubblico per la prima volta. Il difensore infatti è passato in giallorosso durante la pandemia e non ha mai avuto il piacere di giocare con lo stadio Olimpico aperto. Queste le parole del numero 3 riportate dall'account Twitter della Roma: "Non avevo mai giocato davanti ai tifosi della Roma. È stata una serata incredibile, non la dimenticherò mai”.