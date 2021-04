Ibanez lancia la Roma in vista dell’Ajax: “Testa a giovedì” – FOTO

Un rientro importante per la Roma, quello di Roger Ibanez. Nonostante un’ultima fase di stagione tutt’altro che brillante, il recupero del brasiliano permetterà a Fonseca di gestire sicuramente meglio l’emergenza in difesa in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League con l’Ajax. L’ex Atalanta, assente con il Sassuolo per squalifica, sarà in campo dal 1′ al fianco di Mancini e Cristante e già scalpita per la gara più importante della stagione. “Testa a giovedì” il suo messaggio sui social: Ibanez punta ad essere protagonista.