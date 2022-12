Ibanez: “La tournée in Giappone una grande esperienza, grazie a tutti per l’amore”

I giocatori della Roma si stanno godendo qualche giorno di vacanza concesso da Mourinho prima della partenza per il ritiro in Portogallo. Tanti stanno ovviamente anche facendo il tifo per la propria nazionale al Mondiale, come Roger Ibanez. Il difensore giallorosso, a pochi giorni dal ritorno in Italia, ha scritto un messaggio su Instagram dopo i giorni in Asia:"Questa tournée in Giappone è stata una grande esperienza. Grazie a tutto il popolo giapponese per la loro cura, l'amore e il supporto".