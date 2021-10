Ibanez e Fuzato all’evento dell’UTR: “Che meraviglia l’Olimpico pieno” – FOTO

I due brasiliani ospiti della serata conviviale all'Hotel Pineta Palace

Che l'Olimpico pieno sia speciale non è certo un segreto. Ma da quest'anno tantissimi calciatori che hanno potuto godere poco di questo spettacolo lo stanno vivendo sulla loro pelle. Come per esempio i due brasiliani Ibanez e Fuzato, stasera ospiti della serata-evento organizzata dall'Unione Tifosi Romanisti all'Hotel Pineta Palace in zona Pineta Sacchetti: "Per me avere lo stadio pieno è meraviglioso - ha detto Roger -. Senza i tifosi non è calcio, sono essenziali per noi che siamo in campo. Il mio gol al derby? Abbiamo trovato entusiasmo per provare a fare la rimonta, ha avuto un significato importante. Lavorare con Mourinho è bellissimo, non posso dire altro”. Per loro anche una sciarpata con tanto di inno cantato insieme ai tifosi e dirigenti presenti.