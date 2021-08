Ibanez: “Che onore la fascia di capitano”. Ferragosto di riposo: ripresa domani

Il centrale brasiliano: "Una serata indimenticabile resa ancora più speciale dai tifosi". A fine partita l'abbraccio con Mou

Dopo la convincente vittoria 5-0 contro il Raja Casablanca, Ferragosto di riposo per la Roma che tornerà ad allenarsi a Trigoria domani alle 10 in vista della sfida del 19 in Turchia contro il Trabzonspor e quella del 22 in casa con la Fiorentina. All'Olimpico serata speciale quella di Roger Ibanez, che nella ripresa ha anche indossato la fascia di capitano: "Un'ultima amichevole indimenticabile - ha scritto sui social -. Indossare la fascia da capitano è stata un'emozione unica, e condividerla con i tifosi allo stadio l'ha resa ancora più speciale. Grazie Roma, grazie romanisti". In questa stagione partirà leggermente dietro Smalling e Mancini nelle gerarchie di Mourinho, ma sulla sua affidabilità lo Special One ha già dimostrato di poter fare affidamento. E per questo ieri è arrivato il "premio" della fascia e l'abbraccio a fine partita.