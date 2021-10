‘House of Gucci’, spunta la felpa della Roma nel film con Lady Gaga e Al Pacino

Il 24 novembre uscirà la pellicola diretta da Ridley Scott sulla famiglia Gucci: nel trailer si intravede anche una felpa del club giallorosso

Il 24 novembre prossimo, giorno del 'Thanksgiving' day negli Stati Uniti, uscità nelle sale House of Gucci, la nuova pellicola prodotta e diretta da Ridley Scott. Un film che si preannuncia tra i più attesi, vista anche la partecipazione di Lady Gaga e di altri attori molto importanti come Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. Con un tocco anche di giallorosso. Nel secondo trailer diffuso sul web nella giornata di oggi, infatti, appare anche una felpa rossa con scritto 'A.S. Roma' in arancione, scelto evidentemente tra i simboli dell'Italia nella pellicola che racconta la storia - riadattata dal libro di Sara Gay Forden - della famiglia Gucci, fondatrice negli anni '20 della storica casa d'alta moda fiorentina.