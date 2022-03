Guinea: convocato Diawara dalla nazionale per le amichevoli di fine marzo

Il centrocampista partirà a fine mese. Con la Roma ha collezionato solo quattro presenze in campionato

La Nazionale africana che svolgerà a fine marzo delle amichevoli ha pubblicato questa mattina la lista dei convocati. Tra questi risulta anche Diawara per la Guinea. Il centrocampista che in questa stagione ha trovato sempre meno spazio nelle scelte di Mourinho, ha collezionato finora solo 4 presenze in campionato oltre ad altre 4 tra Conference League e Coppa Italia.