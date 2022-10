Guidi: “Empoli avversario difficile. Questa generazione ha sofferto di più il Covid”

Che partita si aspetta? "L'Empoli è un avversario difficile da affrontare. Da sempre ha un settore giovanile che lavora bene e anche in questa stagione la Primavera gioca un buon calcio. Sono una squadra propositiva e che fa dell'intensità un'arma importante. L'Empoli sa pressare e mettere in apprensione l'avversario. Partita complicata e difficile come ormai lo sono tutte quante. Ho appena finito una riunione tecnica con la squadra e voglio che il nostro focus sia su noi stessi e sulle correzioni che dobbiamo fare per colmare le lacune".