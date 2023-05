Gualtieri: “Lo Stadio sarà un investimento privato. Con il Bayer serve serietà”

Le parole del primo cittadino della Capitale: "È uno stadio e basta, non è un'occasione per fare cubature o altro. Servirà anche per rivalutare una parte della città dove ora non c'è niente"

Redazione

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del nuovo stadio della Roma ma anche dell'imminente semifinale contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole

Sullo stadio. “Stiamo andando avanti in maniera spedita, la delibera di pubblico interesse è un passaggio fondamentale. Stiamo lavorando con grande serietà insieme alla società utilizzando soldi privati, non c'è un euro pubblico. È uno stadio e basta, non è un'occasione per fare cubature o altro. Servirà anche per rivalutare una parte della città dove ora non c'è niente. È una bellissima opportunità per tifosi e per la società. È un grande investimento privato che creerà posti di lavoro oltre a rigenerare anche un quadrante della città all'insegna dello sport e del verde".

Su Bayer Leverkusen-Roma. “Siamo nel prepartita, sposo le parole di Mourinho. C’è un po’ di scaramanzia, serve serietà, impegno e determinazione. Bisogna parlare poco ed essere concentrati”.

Serve essere tosti come Mourinho per governare Roma? “È una sfida rappresentare Roma, stiamo facendo un grande lavoro di rimessa in moto. Se Roma riparte, non ne ha per nessuno”.