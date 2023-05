Gravina: “Orgoglioso delle tre italiane in finale. Spero possa accadere ancora”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento "Il calcio è di tutti" organizzato a Coverciano. Il numero uno del calcio italiano ha parlato in particolare delle tre italiane finaliste nelle competizioni europee tra le quali la Roma: "Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio, che deve scoprire però il senso della coerenza, perché questa stagione, che si concluderà il 10 giugno a Istanbul, è di sicuro una festa per il nostro calcio, ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive". Queste le sue prime parole raccolte dall'agenzia Ansa. Gravina ha poi concluso: "Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e a migliorare le nostre strutture. Sono i due asset che ti danno la fondamenta di un progetto sportivo così ambizioso, che vorremmo avvenisse a livello internazionale".