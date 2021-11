Giuliani: “Il livello dei giocatori della Roma rispecchia i punti in classifica”

Le parole del comico: "Mourinho fa bene a richiedere altri giocatori per crescere"

Antonio Giuliani, comico romano e romanista, ha parlato della Roma ai microfoni di New Sound Level: “Purtroppo abbiamo preso un allenatore che è molto esigente, io non voglio denigrare i giocatori, quando una cosa non va bene la colpa è di tutti l’allenatore, i giocatori la società, però è anche vero che con Mourinho che chiede un certo impegno a tutti i giocatori si è visto ancora di più il livello dei giocatori della Roma. Fonseca forse chiedeva meno ma adesso che hai un allenatore così, che chiede molto di più anche durante gli allenamenti si vede chiaramente che il livello dei giocatori della Roma rispecchia i punti che la squadra ha in classifica. Purtroppo è così. Mourinho fa bene a richiedere altri giocatori per crescere perché si è ritrovato dei giocatori come Mancini, Cristante e tanti altri che più di quello che ti stanno dando non ti possono dare. Si è visto chiaramente che poi altri hanno proprio difficoltà a rispondere alle richieste di Mourinho che se ti manda in campo a cinque dieci minuti dalla fine ti vuole pronto, se non sei pronto significa che non sei per questa squadra. Non puoi giocare bene solo quando sei titolare. Mourinho non si discute perché è qui solo da cinque mesi, poi se l’anno prossimo la Roma è rimasta questa si discute pure Mourinho. A Roma si discute tutto, l’unica cosa che non si discute è il panino col salame, a proposito a Mourinho glielo farei con più salami quelli che c’abbiamo in squadra”.