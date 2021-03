Giudice sportivo, un turno di stop per Ibanez e Villar. Mancini entra in diffida

Il Giudice Sportivo, attraverso il consueto comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A, ha ufficializzato il turno di squalifica per Roger Ibanez e Gonzalo Villar, che in virtù del quinto cartellino giallo ricevuto con il Napoli, salteranno la prossima gara della Roma, in programma sabato 3 aprile alle ore 15 contro il Sassuolo. Nona sanzione, inoltre, per Gianluca Mancini, che dunque entra nell’elenco dei diffidati per la seconda volta in stagione. Prima ammonizione per Diawara ed El Shaarawy.