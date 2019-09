Giudice sportivo, secondo giallo per Pellegrini

Al termine della terza giornata del girone di andata, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di Serie A. Dopo il match di domenica scorsa contro il Sassuolo, nessun calciatore della Roma è stato squalificato, né il club ha ricevuto multe da pagare. Secondo giallo per Lorenzo Pellegrini (sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Nessuno squalificato neanche per il Bologna, prossimo avversario della Roma in campionato.