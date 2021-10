Giudice Sportivo, prima sanzione per Abraham. Cristante resta in diffida

Tre gli ammoniti contro la Juve. Mancini è al secondo giallo mentre Cristante dovrà prestare attenzione con il Napoli

Pubblicato oggi il comunicato del giudice sportivo inerente le sanzioni dei giocatori in seguito all'ottava giornata di serie A. Contro la Juventus sono stati ammoniti per la prima volta in stagione Abraham, Karsdorp, Shomurodov. Mancini resta fermo a due gialli stagionali. Cristante dovrà stare attento nella gara contro il Napoli perché è in diffida, e in tal caso salterebbe la trasferta di Cagliari.