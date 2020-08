Girona-Elche, Villar carico: “Novanta minuti per la gloria” – FOTO

Uno sguardo alla finale di Champions tra PSG e Bayern, e uno – forse quello più importante – alla finale playoff di Segunda Division tra Girona e il suo Elche. Serata ricca di emozioni per Gonzalo Villar, che sosterrà la sua ex squadra nell’impresa di guadagnare la promozione in Liga Spagnola. Il centrocampista giallorosso, arrivato proprio dall’Elche nella Capitale durante il mercato di gennaio, si è espresso sui social a poche ore dalla sfida: “L’11 luglio 2019 abbiamo iniziato la pre stagione con entusiasmo e oggi, dopo più di un anno, questa famiglia è a 90 minuti dalla gloria. Mi fido al 150%. Andiamo!“. Si ripartirà dallo 0 a 0 dell’andata, con il calcio di inizio fissato per le ore 22, un’ora dopo quello della finale di Champions.