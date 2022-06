Gerolin: “La Roma ha l’obbligo di entrare in Champions. Zaniolo perdita pesante”

L'ex centrocampista giallorosso su Zaniolo: "Meglio perderlo subito che a parametro zero come accaduto in certi altri casi"

L'argomento principale in casa Roma, oltre a Mkhitaryan, in chiave mercato resta Nicolò Zaniolo. Sul numero 22 giallorosso ci sono Juventus e Milan, che sta cercando di formulare un'offerta che possa convincere i Friedkin. Manuel Gerolin, ex centrocampista della Roma, ha parlato proprio del possibile addio di Zaniolo: "Se perdono lui ne prendono un altro. Certamente è una perdita pesante, è un giocatore forte e ancora giovane. E i migliori andrebbero tenuti. Se lo perdono però evidentemente fanno i conti col contratto che non è così lungo: e allora meglio perderlo subito che a parametro zero come accaduto in certi altri casi", ha detto a 'tuttomercatoweb.com'. E sulla prossima stagione: "Dopo aver vinto la Conference, l'importante è che possa essere arrivata la spinta per acchiappare uno dei primi quattro posti. Visto il contratto di Mourinho significa che la Roma vuol fare sul serio e ha l'obbligo di entrare tra le prime quattro".