Gent, Thorup: “Le tante occasioni create contro la Roma ci danno speranza per il ritorno”

Thorup e il Gent ci credono. La prestazione contro la Roma di giovedì dà fiducia al club belga in vista del ritorno di giovedì alle 19 alla Ghelamco Arena. Nonostante l’1-0 di svantaggio, il tecnico ha parlato così: “All’andata non abbiamo giocato una partita perfetta, ma abbiamo comunque giocato una partita molto buona – le parole a HLN -. Ci è mancato solo il gol. Penso che l’1-0 ci mette in una posizione pericolosa perché se nella gara di ritorno dovessero segnare, noi dovremmo realizzarne tre. Dobbiamo ancora fare tanta strada giovedì“.

“All’Olimpico abbiamo espresso il nostro gioco, facendo pressione sugli avversari. La cosa più importante per me è che ci siamo convinti di potercela giocare con un club di livello come la Roma. Ci siamo persi nell’ultima giocata, ma se riusciamo a creare così tante occasioni da gol contro una squadra forte come quella giallorossa, questo ci dà speranza. Sarebbe stato molto peggio se non ne avessimo creata neanche una. Nel gioco siamo stati bravi quanto loro”