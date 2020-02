Gent-Roma, pranzo dirigenziale alla Ghelamco Arena: presenti Conti, Baldissoni e Zubiria – FOTO

Prima del calcio di inizio di Gent-Roma, fissato per le ore 18.55, c’è stato nel pomeriggio il solito incontro per il pranzo tra le dirigenze. A fare gli onori di casa c’era il presidente Ivan De Witte con gli altri componenti della società belga, mentre per la Roma hanno presenziato Bruno Conti, Manolo Zubiria e Mauro Baldissoni. Il Gent ha pubblicato le foto dell’incontro sul proprio profilo ufficiale Twitter con questo messaggio: “Dopo dieci anni dal nostro ultimi incontro a Gand, è stato un onore ricevere la dirigenza della Roma nel nostro ristorante all’interno della Ghelamco Arena. Come cambiano i tempi. Grazie e che vinca la squadra migliore!“.