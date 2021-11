Genoa-Roma, le formazioni ufficiali di Shevchenko e Mourinho

Ecco gli undici schierati dai due allenatori

Terminata la sosta per le nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A. La Roma scende in campo alle 20:45 al Ferraris per la partita contro il Genoa. I giallorossi sono alle prese con due casi di coronavirus: Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Con una formazione non al meglio, Mourinho schiera la difesa a tre, con Kumbulla, Ibanez e Mancini posizionati davanti al portiere Rui Patricio. Pellegrini si abbassa per poter sopperire all'assenza del compagno Cristante e scende insieme a Karsdorp ed El Shaarawy sugli esterni. Davanti ancora una volta dal 1' Shomurodov e Abraham. Il trequartista è Mkhitaryan, Zaniolo parte dalla panchina.