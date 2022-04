Galtier (all. Nizza): “Kluivert in panchina per non essere riscattato? Fake news”

Il riscatto dell'olandese da parte del Nizza sta per diventare obbligatorio ma in Francia non tutti sono contenti che questa operazione si faccia

L'allenatore del NizzaChristophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia del match contro il Troyes. Il tecnico francese ha parlato anche di Justin Kluivert, esterno di proprietà della Roma in prestito in Costa Azzurra. Da qualche giorno in Francia si sta parlando del riscatto dell'olandese, legato ad un certo numero di presenze e a determinati obiettivi di squadra, e della sua possibile esclusione nelle prossime partite proprio per evitare che tale riscatto diventi obbligatorio: "Non conosco l'accordo con la Roma. È una fake news pensare che non faccio giocare Kluivert per questo accordo. Se devo farlo iniziare tutte le partite, lo farò". Il Nizza nel caso in cui Kluivert dovesse giocare almeno 45 minuti nel 50% delle partite stagionali, dovrebbe versare nelle casse giallorosse circa 15 milioni di euro.