“Gallardo contattato dalla Roma prima di Mou”: il retroscena dall’Argentina

Il tecnico del River Plate sarebbe stato una delle opzioni dei Friedkin

"Prima di chiudere con Mourinho, la Roma ha contattato Gallardo". Il retroscena arriva da Tyc Sports in Argentina: il tecnico del River Plate sarebbe stata quindi una delle opzioni dei Friedkin e di Tiago Pinto prima di virare su José. L'allenatore argentino - hanno riportato durante la trasmissione Presión Alta - avrebbe chiesto di posticipare ogni discorso a giugno visto che la stagione con il River deve ancora terminare. "Ma la Roma non era disposta ad aspettare fino a quel momento, così ha chiuso con Mourinho", dicono in Argentina. I tifosi della Roma, se ne sono già fatti una ragione.