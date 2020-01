Galbiati, ex vice di Capello: “De Rossi diventerà un grande allenatore”

Italo Galbiati, storico ex vice di Fabio Capello, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per commentare l’addio al calcio giocato di Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

Capello raccontava di Aquilani e De Rossi in Primavera, che cosa ricorda di quel Daniele?

“Ho un ricordo piacevole. De Rossi aveva un grande futuro e si è confermato, anche Aquilani ha fatto un’ottima carriera ma era un po’ troppo fragile fisicamente”.

Quanto c’è di Galbiati-Capello nel De Rossi che abbiamo ammirato?

“Lo abbiamo visto spesso con gli Allievi e con la Primavera. Daniele aveva già il fisico per giocare in prima squadra, quando ha iniziato con noi ha meritato il posto e non è più uscito”.

Il primo ricordo che le viene in mente parlando di De Rossi?

“Un giocatore in crescita, attento a tutto. Un bravissimo ragazzo”.

Ha qualche suggerimento da dare al De Rossi allenatore?

“Già nelle giovanili si vedeva che era nella sua testa imporsi, ha la stoffa dell’allenatore e lo farà. Sicuramente farà bella figura, sono sicuro diventerà un grande mister. Gli faccio un grande in bocca al lupo”.

Potrebbe essere il nuovo Capello?

“Andiamoci piano, ci vuole tempo ed esperienza. Fabio è stato un grande, Daniele comunque ha trovato la sua strada e avrà un ottimo avvenire. Poi dovrà fare i corsi a Coverciano e iniziare magari dalle giovanili”.

Cosa pensa di Fonseca?

“Sicuramente è un allenatore di altissimo livello, è portato a rimanere a Roma. E’ un uomo che fa poche parole e lavora molto: i giocatori lo seguono molto e farà bene in giallorosso”.

In che posizione rende meglio Zaniolo?

“E’ un grande giocatore, può giocare in mezzo al campo o sulla fascia ha velocità, tiro, gamba e intelligenza tattica. Farà una grande carriera. Bisognerà aiutarlo a fare bene per la Roma, Forza Roma”.