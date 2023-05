Galatasaray, Zaniolo vince il campionato turco

Quasi un anno fa festeggiava la Conference League con la maglia della Roma, ora si è appena laureato campione della Süper Lig, massimo campionato turco, con indosso la casacca del Galatasaray. Si tratta, ovviamente, di Nicolò Zaniolo, che con la sua nuova squadra, ha alzato al cielo il suo secondo trofeo in carriera. Con due giornate d'anticipo, il club turco, ha battuto per 4-1 l' Ankaragucu grazie, anche, ad un altro ex giallorosso come Sergio Oliveira. Per Zaniolo, però, durante il match, non c'è stato neanche un minuto in campo, dovendo vedere la gara dalla tribuna. Al termine della partita, è sceso negli spogliatoi a festeggiare con tutta la squadra. Su Instagram, l'ex numero 22 della Roma, ha postato uno scatto con scritto "Campioni". Tra i commenti, sono arrivati anche i cuori di Tammy Abraham.