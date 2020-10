Gaffe Zaniolo, pubblica il suo volto sul murale di Totti. I tifosi: “Stai al posto tuo” – FOTO

Nicolò Zaniolo come Francesco Totti. Almeno su Instagram, dove il numero 22 giallorosso ha pubblicato un fotomontaggio del celebre murale dedicato al capitano a via del Pozzuolo, con il suo volto al posto di quello di Totti. “Pazzo di te“: la didascalia all’immagine, anche se la dedica non ha dato i frutti sperati, visti i diversi commenti di disapprovazione arrivati dai tifosi. “Stai al tuo posto“, “Ti sei un po’ allargato“, “Vai piano amico mio” e “27 anni di amore di Totti non si toccano“.

Successivamente, Zaniolo ha rimosso il post, riproponendolo con la didascalia: “Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e di vestire questi magnifici colori“. E facendo quindi una seconda gaffe (anche il secondo post è sparito dopo qualche minuto).

Il centrocampista della Roma, dallo scorso giugno, è seguito dall’agenzia di comunicazione di Fedez, la “Doom Entertainment”. “È ormai innegabile l’importanza dei social come veicolo di trasmissione dei valori e della positività di una persona come Nicolò. Come suo manager, da tempo cercavo di individuare la strada giusta per questa parte del suo percorso“: così l’agente Claudio Vigorelli aveva annunciato la collaborazione. Stavolta, però, non tutto è andato per il verso giusto.