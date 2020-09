Frosinone-Roma, lutto al braccio per Willy Monteiro. Regalate alla sorella le maglie del match – FOTO

Nella giornata odierna è stato convalidato l’arresto dei quattro accusati (tre restano in carcere, uno ai domiciliari) per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Intanto al Benito Stirpe di Frosinone, in occasione dell’amichevole con la Roma, il club giallorosso ha invitato allo stadio la famiglia del ragazzo che era un grande tifoso della squadra di Fonseca. Prima dell’inizio del match poi i due capitani hanno esposto le maglie di Roma e Frosinone con il nome di Willy e il numero 10. Entrambe le casacche firmate da tutti i calciatori e che verranno regalate alla sorella.