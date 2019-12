Dopo gli ammiccamenti dell’ultimo mese, quella che è appena iniziata può essere una settimana interlocutoria per il possibile cambio di proprietà. Come riporta il Messaggero, sulle sia a Roma che a Boston attendono novità intenzioni dell’imprenditore americano Dan Friedkin dopo i primi sondaggi. Il figlio Ryan, intanto, ha rimandato il viaggio previsto nella Capitale e probabilmente si ripresenterà verso metà dicembre per una possbibile evoluzione dell’affare.