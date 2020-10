France Football, Totti in lizza per il ‘dream team’ del Pallone d’Oro – FOTO

Ancora un apprezzamento a livello mondiale per Francesco Totti. La prestigiosa rivista France Football ha infatti inserito l’ex capitano della Roma all’interno dei papabili in lizza per il ruolo di centrocampista offensivo del dream team del Pallone d’Oro. Dal momento che il premio individuale per la scorsa stagione non verrà assegnato, France Football sta stuzzicando la curiosità degli appassionati con le votazioni dell’undici migliore di tutti i tempi. Nel gruppo dei trequartisti Totti è in bella compagnia: gli altri italiani da scegliere sono Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Roberto Baggio, ma da vincere ci sarebbe anche la concorrenza di mostri sacri come Maradona e Pelé, oltre a Zidane e Iniesta.

DIVINO – Un giallorosso romanista presente anche negli altri ruoli. Nella categoria riguardante i centrocampisti difensivi infatti è possibile scegliere anche il Divino Paulo Roberto Falcao, bandiera della Roma e perno dello storico Brasile del 1982. Una nazionale verdeoro, quella del mondiale spagnolo, rappresentata per France Football anche dal mitico Socrates e da Zico, a riprova della grande impresa fatta dall’Italia di Bearzot spinta anche dall’energia e dalla classe immensa di Bruno Conti.