Fonseca: “La mia espulsione è giusta, ma il fallo di Kalinic non esisteva”

Rabbia e rimpianti. La Roma esce dall’Olimpico con un solo punto contro il Cagliari e protesta per una gestione dell’arbitro che fa sicuramente discutere. Nel finale, uno scatenato Fonseca, è stato espulso. Nel postpartita è intervenuto per dire la sua davanti alle telecamere.

FONSECA A SKY

E’ stato espulso: i motivi del suo nervosismo e cosa ha detto all’arbitro?

Ho meritato l’espulsione, non ci sono dubbi su questo. Ma ho solo detto che il fallo di Kalinc non esisteva e poi ho chiesto perché non era andato al Var.

Se l’arbitro vede una spinta, in quella dinamica è difficile che il Var possa intervenire per contraddire l’arbitro. Pretendere che il Var intervenga andando contro la decisione dell’arbitro è una cosa che non accade.

Dopo il gol, l’arbitro parla con i giocatori del Cagliari e dice che non è fallo. Poi perché ha decretato il fallo? Per l’intervento del Var? Dopo l’episodio l’arbitro fa con la mano che non era fallo. La questione è se poi abbia consultato il Var o no. Lui parla con i giocatori dicendo che non è fallo. I giocatori del Cagliari gli domandano se sia fallo e lui dice di no. Si vede che con la mano fa ‘No’.

Avete giocato molto bene.

Penso che abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo dominato. Ma questo è il calcio e dobbiamo accettare la situazione.