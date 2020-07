Fonseca: “Non sono contento di Zaniolo oggi, deve fare di più. Dzeko? Nervosismo normale”

La Roma vince la terza vittoria consecutiva e fa felice Fonseca, che ha detto la sua sul match al fischio finale. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY

Terza vittoria consecutiva. E’ stata quella più difficile rispetto alle precedenti due…

E’ sempre difficile giocare contro squadre come l’Hellas Verona. Abbiamo vinto bene, potevamo chiudere la partita con le 6/7 opportunità che abbiamo avuto. Pau Lopez non ha fatto quasi niente.

C’era molto campo, si poteva sfruttare meglio?

Abbiamo creato molte situazioni per fare il terzo o quarto gol nel secondo tempo. Avevamo più spazio per il contropiede. Non è facile giocare contro chi marca a uomo. Abbiamo fatto bene il contropiede ma non le finalizzazioni.

Mancini che sgrida Zaniolo perché non rincorre nel finale è segno di energia?

Mancini ha sempre un grande atteggiamento. Sto con lui, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto.

Sull’atteggiamento di Zaniolo.

Penso che Zaniolo debba capire che quando entra deve lavorare per la squadra. Oggi non mi è piaciuto. Non l’ha aiutata. Qui tutti devono lavorare per la squadra, l’ho sempre detto. Non sono soddisfatto per il suo atteggiamento.

Dzeko segna e ha un atteggiamento polemico. Perché?

Non ho visto niente. Quello che ho visto è stato un Dzeko che quando la squadra era in difficoltà l’ha aiutata. E’ normale il nervosismo quando non arriva il passaggio giusto.

Kolarov come difensore a tre.

Ha giocato bene e si può ripetere. Mi è piaciuto molto in questa posizione.

FONSECA A ROMA TV

La più dura di queste tre vittorie. La Roma questa partita l’ha vinta anche sul livello di aggressività.

È stata una vittoria molto difficile ma penso che è stata la partita in cui abbiamo creato più occasioni per fare gol. Giocare col Verona non è facile, ma abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita.

L’aveva preparata così questa partita? I dati del possesso palla del Verona sono altissimi e la Roma ha sprecato tante occasioni.

Noi vogliamo avere sempre la palla ma dobbiamo comprendere le caratteristiche dell’avversario. Il Verona pressa alto, quindi era importante non rischiare e puntare sulle seconde palle e sugli spazi dietro i difensori. È stata una partita in cui abbiamo voluto giocare in contropiede.

Questa partita ha dato molte indicazioni. Secondo lei, quest’intensità era richiesta dalle caratteristiche dell’avversario oppure è la Roma che sta meglio fisicamente?

Oggi mi sono piaciuti quasi tutti. La squadra sta meglio per giocare con quest’aggressività, abbiamo pressato molto bene. Non è possibile pressare alto per tutta la partita ma la squadra sta migliorando anche in quest’aspetto.

Lei ha detto che la condizione fisica è migliore. Secondo lei vedremo sempre questo tipo di gamba veloce e fluida?

Lo vorrei, stiamo lavorando per avere quest’atteggiamento. Abbiamo fatto bene oggi ma avevamo fatto bene anche contro Parma e Verona.

Dopo tre sconfitte, tre vittorie. Ha un rimpianto legato alle partite contro Milan, Udinese e Napoli?

Adesso è importante non pensare al passato, ma al presente e al futuro. Le tre vittorie sono state importanti, ma adesso dobbiamo pensare all’Inter.

FONSECA IN CONFERENZA

“E’ stata una vittoria molto importante per noi. Giocare contro il Verona non è mai facile che pressa uomo contro uomo. Abbiamo fatto una partita concreta e abbiamo creato tante situazioni di contropiede per fare il terzo gol”.

Sprecate troppo, come mai?

“Non dobbiamo sbagliare così tanto, ma l’importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita”

Secondo lei la Roma è fuori dalla fase negativa?

“Abbiamo vinto tre partite. Dobbiamo pensare al presente e al futuro. Il presente consiste nel recuperare i giocatori e il futuro è la partita con l’Inter”.

La difesa tre sarà la soluzione per il futuro?

“Vediamo, perché la squadra ha vinto con questo sistema e penso che difensivamente stiamo facendo bene. Non posso dire che non cambierò più, ma mi piace come la Roma gioca”.

Come si preparerà contro l’Inter?

“Come ho detto è importante recuperare fisicamente e pensare alla partita con l’Inter che sarà difficile”