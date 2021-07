Florenzi festeggia l’approdo in finale indossando la maglia di Spinazzola – FOTO

Una volta vinta la partita ai calci di rigore, Insigne ha indossato la maglietta numero 4 per dedicare la vittoria al compagno di squadra

L'Italia è arrivata in finale e lo ha fatto dedicando il risultato a Leonardo Spinazzola. Il terzino della Nazionale e della Roma ieri è tornato nella Capitale dopo l'intervento al tendine d'Achille in Finlandia dal Professor Orava ed è rimasto a casa a tifare i compagni di squadra. Una volta vinta la partita ai calci di rigore, Insigne ha indossato la maglietta numero 4 per dedicare la vittoria a Spinazzola, così come ha fatto Florenzi, di ritorno dallo stadio. Stasera gli Azzurri scopriranno quale tra Inghilterra e Danimarca sarà l'avversaria.