Florenzi e l’esordio con la Roma: “10 anni fa il sogno diventava realtà” – FOTO

Il messaggio social del terzino, che il 22 maggio del 2011 debuttava in Serie A

Alessandro Florenzi ricorda l'esordio con la Roma. Il 22 maggio 2011, in occasione della gara contro la Sampdoria, il terzino (all'epoca ancora centrocampista) faceva il suo debutto in giallorosso entrando in campo al minuto 86 al posto di Francesco Totti. "Dieci anni fa il mio sogno diventava realtà", ha scritto Florenzi su Instagram, taggando Totti e pubblicando la foto che ritrae i due al momento della sostituzione. Il classe 1991 è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain e il suo futuro calcistico verrà scritto nei prossimi giorni, visto che i francesi avranno la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo.