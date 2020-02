Comincia ufficialmente la missione Atalanta. Dopo la rifinitura del mattino e la conferenza stampa di Fonseca, la squadra si è ritrovata a Fiumicino per partire alla volta di Bergamo, dove domani sera affronterà i nerazzurri in un match fondamentale per le speranze Champions giallorosse. Ci sono infatti da riscattare le sconfitte con Sassuolo e Bologna, e riprendere un cammino pesantemente rallentato nel 2020.