Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Kumbulla torna in difesa

Turno infrasettimanale di riscatto per la Roma di Fonseca. Dopo il tonfo casalingo con il Milan, i giallorossi sono chiamati alla reazione contro la Fiorentina, nel match in programma mercoledì 3 marzio alle 20.45. Il tecnico portoghese potrebbe riproporre Kumbulla dal primo minuto, dopo la prestazione insufficiente di Fazio con il Milan. L’albanese chiuderà il pacchetto arretrato con Mancini e Cristante a protezione di Pau Lopez. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, in mezzo al campo Veretout con Villar che potrebbe andare incontro a un turno di riposo viste le ultime prestazioni opache. Pellegrini prenderebbe così il suo posto in mediana per una trequarti completata da El Shaarawy o da Pedro, in supporto a Mayoral.

La pesante sconfitta della Viola contro l’Udinese ha fatto storcere il naso alla società e per questo Prandelli chiederà alla squadra uno sforzo ulteriore, anche per allontanare la zona rossa della classifica tornata pericolosamente vicina. Nessun cambio probabilmente in difesa, con l’ormai collaudato terzetto formato da Quarta, Pezzella e Milenkovic a difesa di Dragowski. Sugli esterni Venuti e Castrovili, con la regia di Pulgar e Castrovilli con Amrabat a dare corsa e qualità alla manovra. Vlahovic e Ribery chiuderanno il probabile undici del tecnico viola.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Igor, Maxi Olivera, Caceres, Malquit, Barreca, Borja Valero, Callejon, Montiel, Kokorin, Eysseric.

Allenatore: Prandelli.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Peres, Diawara, Pastore, Villar, El Shaarawy, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.