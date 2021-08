Fiorentina, Italiano: “Contro la Roma dovremo stare con le antenne dritte”

Il tecnico viola: "Dragowski ha qualcosa in più di gerarchia rispetto agli altri e giocherà a Roma"

Al termine della partita di Coppa Italia della Fiorentina contro il Cosenza, vinta dai viola per 4-0 grazie alle reti di Vlahovic (doppietta), del neo acquisto Gonzalez e di Venuti il tecnico Italiano ha parlato anche della gara di esordio in campionato all'Olimpico in programma il 22: "Domenica prossima giocheremo contro la Roma. Sarà una gara difficile che dovremo preparare bene. Mourinho? E’ un grande del calcio, un allenatore top e quest’anno in Serie A ne sono tornati tanti. Incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare con le antenne diritte perché sarà un test impegnativo''. Il tecnico ha annunciato che il portiere titolare sarà Dragowski nonostante contro il Cosenza sia sceso in campo Terracciano: "Dragowski ha qualcosa in più di gerarchia rispetto agli altri e giocherà a Roma".