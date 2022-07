Finisce il ritiro, la Roma rientra in Italia. Il Club: “Obrigado Portugal!”

Valigie chiuse e pronte per essere imbarcate sull'aereo. Questa notte, dopo l'amichevole contro il Nizza, la Roma rientrerà in Italia. Finisce il ritiro in Portogallo, ad Albufeira, dove si è svolta la preparazione estiva della squadra giallorossa dopo la prima parte svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il club sui social pubblica una foto di gruppo con giocatori, staff tecnico e dirigenti, e scrive: "Obrigado Portugal. SEMPRE FORZA ROMA".