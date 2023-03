Feyenoord, torna l’incubo degli ultras olandesi: possibile trasferta vietata

La violenza degli ultras in giro per l'Europa non si placa. Le immagini degli scontri a San Sebastin di ieri e quelle al centro di Napoli hanno fatto in giro del Mondo. La Roma in Europa League affronterà il Feyenoord e torna l'incubo dei tifosi olandesi. Nel 2015 devastarono la città danneggiando la 'Barcaccia' a Piazza di Spagna. Sul monumento si contarono in totale 108 scalfitture e il danno fu quantificato in 1,2 milioni di euro. In manette finirono in 28, ma a processo andarono solo in 6 con condanne fino a 4 anni. A maggio le due tifoserie si scontrarono violentemente a Tirana la notte prima della finale di Conference League: 51 italiani rimpatriati. I sostenitori di Rotterdam mettono paura e il Prefetto di Roma a settembre ha vietato la trasferta contro la Lazio per "preservare la città da possibili disordini". Non è da escludere che la stessa decisione venga presa anche in questo caso. Ai tifosi biancocelesti non fu chiuso il settore ospiti del De Kuip. Gli hooligan del Feyenoord sono noti per mettere a ferro a fuoco le città in giro per l'Europa. Prima della semifinale di Conference a Marsiglia scatenerano una vera e propria guerriglia urbana. Nel 1997 uno scontro con i rivali dell'Ajax portò alla morte di un sostenitore dei lancieri.