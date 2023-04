Feyenoord, te Kloese: “Contro la Roma sarà chiuso il settore dietro le panchine”

Le sue parole: "E' stata una decisione drastica Speriamo che i tifosi possano dare l'esempio oggi, in modo che non saranno necessarie ulteriori misure"

Dennis te Kloese, direttore dell'area tecnica del Feyenoord, ha parlato ai microfoni di ESPN prima del match contro il Waalwijk. Queste le sue dichiarazioni in merito alla decisione di mettere delle reti davanti a tutti i settori dello stadio dopo gli incidenti di settimana scorsa: "Data la situazione attuale al De Kuip, questa era l'unica soluzione. Non è stata certamente una decisione facile, ma vogliamo assicurarci che le reti intorno al campo rimangano al loro posto per il resto delle partite. Per la partita contro la Roma, teniamo vuoto il box dietro le panchine". Te Kloese ha poi aggiunto: "E' stata una decisione drastica Speriamo che i tifosi possano dare l'esempio oggi, in modo che non saranno necessarie ulteriori misure".